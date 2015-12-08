احذر.. تشققات اللسان مؤشر لإصابتك بالعدوى الفيروسية والفطريات

قد تلاحظ فجأة عند غسيلك اليومى لأسنانك، أو عندما تتأمل وجهك فى المرآة، أن لسانك يعانى شقوقا طولية أو عرضية، وتعتقد حينها أن الأمر راجع إما لنوعية طعام قد تناولته البارحة، أو "لسعت" لسانك بالخطأ من أحد الأطعمة الساخنة.

ويوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أن تشققات اللسان ليست مجرد لسعات أو تبعا لنوعية الطعام، فتلك التشققات بمثابة إنذار يقدمه الجسم للإنسان لينتبه لبعض المشكلات التى تصيبه دون أن يدرى.

وتابع الدكتور سالم حديثه موضحا أن تشققات اللسان عبارة عن شقوق عادة ما تكون مؤلمة، ولها الكثير من الأسباب الخفية لذا لابد أولا عدم إهمالها وتشخيصها جيدا من قبل الطبيب المختص، ويسمى اللسان فى هذه الأثناء التى يعانى فيها من تشققات وتعاريج باللسان الجغرافى، حيث تمثل التشقاقات مسارات داخل اللسان كالخنادق.

ومن أهم الأسباب الخفية والخطيرة التى قد تنبهنا لها تشققات اللسان، احتمالية إصابة المريض بعدوى جرثومية او فيروسية، أو فطرية، وهى عدوى تنتقل إلى اللسان بطرق مختلفة، ومن أشهر تلك الفطريات الكانديدا، وهى تظهر بشكل واضح لدى المرضى المصابون بداء السكر، لذا نجد أغلب ألسنة مرضى السكر مليئة بالشقوق، لذلك ينصح الباحث فى الغذاء من يعانى من الإصابة بتشققات اللسان المتكررة بزيارة المختص.

ومن الأسباب الخطيرة الأخرى التى يكشفها تشقق اللسان هو إصابته بحالة من الالتهاب، إما بسبب تناول طعاما شديد السخونة، أو بسبب نقص عناصر معينة بالجسم كفيتامين ب، أو تناول طعام حريف يلهب اللسان، أو انخفاض نسبة الحديد فى الجسم ، أو حساسية اللسان تجاه بعض المنظفات للفم كأنواع بعض الغرغرات، والمعاجين، والغسول، أو حدوث اضطراب بالغدد اللعابية بالفم، أو التدخين الشره، وكلها أسباب يكشف عنها تشقق اللسان.