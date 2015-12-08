دراسة خطيرة: القلق والاكتئاب يعرضان مرضى السكر للإصابة بالسكتة الدماغية

حذرت دراسة أمريكية حديثة مرضى السكر من الأضرار الصحية الناجمة عن الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب، والخطير أن مرضى السكر يعتبرون بالفعل أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق واضطرابات المزاج أكثر من غيرهم، وعليهم توخى الحذر.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إيست كارولينا الأمريكية، أن هذه الأعراض ترفع فرص إصابة مرضى السكر بالسكتة الدماغية، كما ترفع معدلات الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويصاب الشخص بالسكتة الدماغية بسبب نقص إمدادات الدم إلى المخ أو بسبب انقاطعها تماماً، وبالتالى لا تحصل خلاياه على القدر الكافى من الأكسجين أو العناصر الغذائية التى تحتاجها، وهو ما يؤدى إلى موتها، وقد يظهر المرض فى صورة جلطة أو نزيف.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد خضوع 22 ألف شخص بالغ للتجارب، منهم حوالى 4100 شخص مصاب بمرض السكر، وكشفت النتائج أن معاناة مرضى السكر سواء من القلق أو الاكتئاب يرفع فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 53%.

وأوصى الباحثون مرضى السكر بضرورة السيطرة على مرضهم وتجنب قياس مستويات سكر الدم بشكل دورى وتناول الأدوية بشكل منتظم، والانتباه لبعض المؤشرات والأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم وقرح القدم وارتفاع الكولسترول ومشاكل الكلى.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فى السابع من شهر ديسمبر الجارى.

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