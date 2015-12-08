إديها فول حراتى وبيض مسلوق.. 5 أطعمة تخلصك من خمول وكسل الشتاء

يعانى الكثير من الأشخاص من الشعور بالخمول والكسل خلال فصل الشتاء، وهو ما قد يعوقهم عن تأدية الوظائف والأعمال المخولين بها، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبزر الأطعمة التى تساهم فى علاج الكسل والخمول وتساهم فى تعزيز نشاطك، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

1.البيض المسلوق:غنى جدا بفيتامين (ب مركب والحديد)، ويساهم تناول القدر الكافى من هذه العناصر فى علاج الشعور بالإعياء والإرهاق، كما تساهم البروتينات الموجودة به فى إمداد الجسم بمستويات ثابتة من الطاقة لفترة طويلة.

>2.الفول الأخضر:غنى جداً بفيتامين "ب" مركب والنحاس والفوسفور، ويساهم فى تعزيز الطاقة التى نحصل عليها من الطعام.

>3.المكسرات والفواكه المجففة:غنية بمزيد من الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات والألياف الطبيعية، وهى تمد الجسم بمستويات ثابتة من الطاقة، كما أنها غنية بالحديد الذى يعزز نشاط الجسم.

>4.شرائح التفاح المغموسة فى زبدة الفول السودانى:هى أفضل وسيلة للحد من الشعور بالنهم تجاه الحلويات والسكريات، وهى تعزز نشاط الجسم وتمده بمستويات عالية من الطاقة.

>5.بذور القرع العسلى:غنية بالدهون الصحية والبروتينات، كما أنها تعتبر من أغنى الأطعمة بالماغنسيوم، وهو المسئول عن تحويل الطعام الذى نتناوله إلى طاقة يستخدمها الجسم.