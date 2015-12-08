أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن

Google+ Print
دراسة: الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن دراسة: الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن
كشفت دراسة حديثة، أن الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة جنيف "إن ممارسة الرياضة أو تعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة يسبب زيادة فيما يعرف بـ" البنية" المفيدة فى الجسم، والتى تلعب دورا فى حرق السعرات الحرارية.

وكشفت الدراسة الجديدة كيف يغير التعرض للطقس البارد بشكل كبير تكوين البكتيريا فى الأمعاء، مما يؤدى إلى حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائى للجلوكوز وخفض وزن الجسم.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هذه النتائج قد تؤدى لظهور علاجات جديدة للأشخاص البدناء أو المصابين بالسمنة المفرطة.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن التعرض للطقس البارد يحاكى تأثيرات ممارسة الرياضة، ويقى من السمنة ويحسن عملية التمثيل الغذائى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم