دراسة: الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن

كشفت دراسة حديثة، أن الشعور بالبرد يساعد فى فقدان الوزن.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة جنيف "إن ممارسة الرياضة أو تعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة يسبب زيادة فيما يعرف بـ"الدهون البنية" المفيدة فى الجسم، والتى تلعب دورا فى حرق السعرات الحرارية.

وكشفت الدراسة الجديدة كيف يغير التعرض للطقس البارد بشكل كبير تكوين البكتيريا فى الأمعاء، مما يؤدى إلى حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائى للجلوكوز وخفض وزن الجسم.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هذه النتائج قد تؤدى لظهور علاجات جديدة للأشخاص البدناء أو المصابين بالسمنة المفرطة.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن التعرض للطقس البارد يحاكى تأثيرات ممارسة الرياضة، ويقى من السمنة ويحسن عملية التمثيل الغذائى.

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