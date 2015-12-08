تناول الوجبات السريعة 3 مرات أسبوعيا يعرضك للإصابة بالربو والإكزيما

أكد الباحثون فى جامعة أوكلاند فى نيوزيلندا، أن تناول الوجبات السريعة ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالربو والإكزيما الحادة فى الأطفال.

وأكدت الدرسة أن المراهقين الذين يتناولون ثلاث حصص أو أكثر من الوجبات السريعة أسبوعيا معرضون لزيادة نسبتها 39% بخطر الإصابة بالربو الحاد والإكزيما الجلدية.

ويوضح الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمرض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث وجامعة ميامى الأمريكية. أن تلك الدراسة خضع لها ثلاثمائة و تسعة عشر ألفا (319000 ) من المراهقين فى 51 بلدا، و كذلك مائة وواحد وثمانون ألفا 181000) من الأطفال تتراوح أعمارهم ببين 6 و 7 سنوات فى 31 بلدا آخر، ونشرت نتائجها فى دورية ثوراكس الطبية البريطانية واستمرت الدراسة حوالى 14 عاما.

وأضاف من أهم النتائج أن تناول الوجبات السريعة مرتبط برد فعل سلبى بالجهازالمناعى فى الجسم، مما ينتج عنه بعض الأعراض فى صورة الإكزيما الجلدية . و تشير النتائج إلى أن مثل هذا النظام الغذائى قد يسبب نوبات الربو أو الإكزيما، وعلى العكس، فتناول ثلاث حصص أو أكثر من الفاكهة أظهرت انخفاض مخاطر التعرض للإكزيما الجلدية.

كما أن تناول الوجبات السريعة بمعدل ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع الواحد له أثار ضارة كبيرة على صحة الأطفال فى الدول النامية، حيث ترفع هذه الوجبات الجاهزة من فرص إصابتهم بالربو وحساسية الصدر والإكزيما الجلدية وحساسية الأنف.

موضحا أن المناخ الملوث فى بلادنا يساعد أيضا فى تهيج الجهاز المناعى للجلد، و هذا ما تناوله د.محمد لطفى الساعى فى إحدى دراساته والتى أثبتت تزايد معدل الإصابة بالإكزيما لدى الأطفال فى الدول النامية بسبب عوامل التلوث كأحد الأسباب.

كما أن الوجبات السريعة تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتى تساهم فى تقليل مناعة الأطفال وتجعلهم عرضة للأمراض.

>فى حين أن الفواكه تحدث تأثيراً معاكساً تماماً، وتقوى من مناعة الجسم نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة و أثبتت الأدلة السابقة أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة المتوافرة فى الفواكه والخضراوات الطازجة، لها تأثيرات مفيدة فى حالات الإصابة بأزمات الربو والإكزيما.

لهذا تنصح مؤسسة علاج الربو و الحساسية ببريطانيا مرضاها بتناول نظام غذائى صحى ومتوازن يشتمل على خمسة أجزاء من الفواكه والخضراوات يوميا .

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