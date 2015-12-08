نقيب الصحفيين: أرسلنا خطابا للرئيس للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن ممثلى الصحفيين والإعلاميين أرسلوا خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب جاء فيه أنه فى بداية يناير القادم ستواجه المؤسسات الصحفية القومية مأزقا قانونيا يتمثل فى انتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وبعض رؤساء التحرير.

وذكر نقيب الصحفيين، أنهم أرسلوا صورة من الخطاب، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أكد أن المجلس يبحث معالجة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير القادم بشأن تغيير رؤساء مجالس الإدارات.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن النص القانونى المعدل على المادة 68 فى قانون سلطة الصحافة ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للصحافة سلطته خلال الفترة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وإصدار التشريعات الصحفية، وأشار عيسى، إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى للصحافة تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التى انتهت مدة عضويتهم على أن يتولوا رؤساء جدد سلطتهم لمدة سنتين.

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