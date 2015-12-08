وزارة العدل تستعين بأجهزة لاسلكى حديثة غير قابلة للتشويش لتأمين القضاة

حصل "اليوم السابع" على صور أجهزة اللاسلكى الجديدة، التى قامت وزارة العدل بشرائها، تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء "إدارة تأمين القضاة"، والتى تمثلت مهامها فى الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.

تتمكن أجهزة اللاسلكى الجديدة، من التواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات، بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكى، وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل، وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفنى لوزير العدل، وحرس المحاكم الابتدائية، بما فيهم محافظتى شمال وجنوب سيناء، ومساعد وزير العدل للأمن القضائى المستشار مجدى حسين عبد الخالق.

وكشف مصدر قضائى، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة، هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة، للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة اللاسلكية لا يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، لافتا إلى ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها، والتى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.

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