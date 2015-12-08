اليوم.. "أمانة البرلمان" تسقبل نواب المرحلة الثانية لاستخراج الكارنيهات

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استقبال الأعضاء الفائزين فى المرحلة الثانية بنظامى القائمة والفردى من محافظات (القاهرة، الإسماعيلية، بورسعيد)، لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات العضوية بالمجلس، وفقا للجدول الذى أعدته أمانة المجلس، ومن المقرر أن تبدأ اللجان اسقبالهم من العاشرة صباحا وحتى الخامسه مساءَ.

وقد أرجعت أمانة مجلس النواب وضعها جدولا زمنيا لتوافد النواب وفقا لمحافظتهم، حرصا على وجود نظام داخل الأمانة بدلا من التدفق الشديد للنواب الذى شهده المجلس خلال الأيام الأولى.

وتضمن الجدول تقسيم استقبال النواب وفقا لمحافظتهم كالتالى، استقبال نواب محافظات (كفر الشيخ، الغربية، المنوفية) غدا الأربعاء، كما تيتم استقبال نواب محافظاتى (الدقهلية، القليوبية) الخميس المقبل، ونواب محافظات (الشرقية، دمياط، السويس، شمال وجنوب سيناء) السبت المقبل، أما اليوم الأخير وهو يوم الأحد، فقد تم تخصيصه لمن لم يتمكن من الحضور فى موعده المحدد.