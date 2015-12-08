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بالصور.. الأبقار تجوب أحياء بور سعيد بحثا عن الغذاء وسط تلال القمامة

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بالصور.. الأبقار تجوب أحياء بور سعيد بحثا عن الغذاء وسط تلال القمامة بالصور.. الأبقار تجوب أحياء بور سعيد بحثا عن الغذاء وسط تلال القمامة
رصدت عدسة "اليوم السابع" تجول الأبقار والدواب، فى شوارع وأحياء بورسعيد، فى تحد سافر للقرارات التى اتخذها المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ اللواء مجدى نصر الدين، والتى تقضى بمضاعفة العقوبة على أصحاب تلك المواشى للقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تؤرق السكان.

كان المحافظ، قد وجه الجهات المعنية كالطب البيطرى ورؤساء الأحياء، بتفعيل القرارات التى من شأنها التحفظ على تلك الماشية، وتحميل أصحابها جميع نفقات الإعاشة، مع تسديد غرامة بواقع 1000 جنية، إلا أن هذه القرارات أصبحت حبيسة الأدراج.

وتعالت صراخات المواطنين، للحد من تفاقم هذه الظاهرة ولكن دون جدوى، وبات من الواضح عجز الأجهزة التنفيذية عن تفعيل القرارات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب المواشى للحفاظ البيئة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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