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بالصور.. لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وكمال عامر وثروت بخيت أول الحضور

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بالصور.. لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وكمال عامر وثروت بخيت أول الحضور بالصور.. لجان استقبال النواب تبدأ عملها.. وكمال عامر وثروت بخيت أول الحضور
فى أولى أيام عملها لاستقبال اعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، فتحت لجان الاستقبال أبوابها فى تمام الساعة العاشرة، تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بيانات واستخراج كارنيهات العضوية.

وبدأ أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، التوافد على مقر مجلس النواب، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية، وكان فى مقدمتهم اللواء كمال عامر، عن قائمة فى حب ، وثروت بخيت عن دائرة عين شمس، وحمدى عبد الوهاب عن دائرة حلوان، وعلى عبد الونيس عن دار السلام، والنائب محمد أبو حامد.

ويبدأ النواب فى ملىء استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال اجراءات استخراج كارنيه العضوية.

وتبدأ لجان الاستقبال اليوم، اليوم الثلاثاء، بالنواب الفائزين عن المرحلة الثانية بمحافظات، القاهرة والإسماعلية وبورسعيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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