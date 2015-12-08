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القبض على 18شخصًا من أتباع أحد المعارضين في تركيا

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القبض على 18شخصًا من أتباع أحد المعارضين في تركيا القبض على 18شخصًا من أتباع أحد المعارضين في تركيا

الشرطة التركية- أرشيفية

قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الشرطة التركية احتجزت، يوم الثلاثاء، 18 شخصًا بينهم ضباط كبار بالشرطة في إطار تحقيق مع أنصار داخل جهاز الشرطة لفتح الله كولن خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وذكرت الوكالة أنه صدر أمر اعتقال بحق 27 ضابط شرطة في عملية تشمل 13 إقليمًا وتركز على اسطنبول. وقالت الوكالة إن العملية تركز على ضباط شرطة سابقين من بينهم قادة شرطة.

واستمرت بلا هوادة حملة ملاحقة أنصار كولن منذ فوز حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر وحقق فيها أغلبية معقولة.

وفي الشهر الماضي احتجزت السلطات عشرات من بينهم ضباط شرطة كبار وموظفون في عملية جرت في مدينة إزمير بغرب البلاد بزعم صلتهم بما وصفه الادعاء “بجماعة إرهابية كولنية”.

وكان كولن حليف سابق لإردوغان ويعتقد أن له نفوذ في القضاء ومؤسسات الدولة.

وانقلب إردوغان على رجل الدين وأتباعه واتهمهم بإقامة “دولة موازية” بعد أن فتحت الشرطة ومدعون اعتبروا من المتعاطفين مع كولن تحقيقًا مع الدائرة المقربة من إردوغان في مزاعم فساد عام 2013.

ويعيش كولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وصادر بحقه أوامر اعتقال في تركيا. وطلب الادعاء حكما بالسجن على كولن يصل إلى 34 عامًا بتهمة سعيه إلى الإطاحة بإردوغان. وينفي كولن هذه المزاعم.

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