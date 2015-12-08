«الطيب»: أنظمة تستغل التوترات الطائفية لتحقيق مصالحها الشخصية

أكد الدكتورأحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الإعلام البحرينية السابقة المستشار الخاص للديوان الملكي بالبحرين، أن العلاقات التي تربط مصر بالبحرين علاقات تاريخية ومتميزة.

وقال الامام الاكبر إنَّ ما تمرُّ به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى تكاتف وتوحيد الجهود العربية لحماية الشباب من السقوط في شِبَاك التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة -حسب كالة انباء الشرق الاوسط-.

وأضاف أن بعض الأنظمة تستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعها ومصالحها الشخصية، لافتًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم اللازم للبحرين في مجال التعليم والدعوة، وتدريب أئمة البحرين على مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة والتعامل مع القضايا المعاصرة.

من جانبها، نقلت مستشارة الديوان الملكي البحريني تحيات ملك البحرين لفضيلة الإمام الأكبر، مشيدة بدور فضيلته الريادي في نشر ثقافة الحوار وإقرار السلام على كافة المستويات، كما أشادت بالعلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بالبحرين في مجال التعليم والدعوة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر في مواجهة الانحرافات الفكرية.