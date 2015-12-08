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محافظ الفيوم يستجيب لمطلب أولياء أمور بفصل البنين عن البنات بمدرسة ثانوى

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محافظ الفيوم يستجيب لمطلب أولياء أمور بفصل البنين عن البنات بمدرسة ثانوى محافظ الفيوم يستجيب لمطلب أولياء أمور بفصل البنين عن البنات بمدرسة ثانوى
وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، على نقل الطلاب البنين بفصول الخدمات الفترة المسائية، بمدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية بنات، التابعة لإدارة سنورس إلى مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى بنين، وذلك استجابة لشكوى أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بفصول الخدمات بالمدرسة.

كان أولياء أمور طلاب وطالبات فصول الخدمات بالفترة المسائية، قد تقدموا بطلب لفصل البنين عن البنات بالمدرسة لتعرض بناتهم لمضايقات، واستجابة لمطلبهم وافق محافظ الفيوم على بقاء البنات بفصول الخدمات بمدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات، ونقل البنين لمدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى بنين، على أن يلتزم مدير إدارة سنورس التعليمية بكامل الإشراف والالتزام باللائحة الخاصة، بفصول الخدمات، من حيث زمن البدء والانتهاء لليوم الدراسي والجدول المُعد لذلك .

جدير بالذكر، أن فصول الخدمات التعليمية بالمحافظة، هي فصول لا تستهدف الربح، يلتحق بها الطلاب الذين حالت ظروفهم دون الالتحاق بمدارس التعليم الرسمى، مقابل رسوم مخفضة، وتبدأ الدراسة بها أول شهر أكتوبر وتعمل فترة مسائية بعد انتهاء الفترة الصباحية بالمدارس، وتكون دراستها مشتركة بنين وبنات.

و أكد محافظ الفيوم، حرص الدولة على سير العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على صالح الطلبة والطالبات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة التى تساعد الطلاب على استكمال مراحلهم التعليمية في جو هادئ ومريح وآمن.
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مصر 365