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بالصور.. جامعة المنيا تطلق الحملة الثالثة للتبرع بالدم

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بالصور.. جامعة المنيا تطلق الحملة الثالثة للتبرع بالدم بالصور.. جامعة المنيا تطلق الحملة الثالثة للتبرع بالدم
صرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا بانطلاق الحملة الثالثة للتبرع بالدم بكليات السياحة والفنادق والعلوم والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعى والأسر، بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم بالمنيا، وبنك الدم بمستشفى المنيا الجامعى تحت شعار (قطرة دماء = حياة)، والتى يتم تنظيمها بمعدل ثمانية حملات شهرياً، حيث بدأت الحملة الأولى بكليات الطب والصيدلة ورياض الأطفال والحملة الثانية بكليات الآداب وطب الأسنان.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يتم قبل التبرع بالدم الاطمئنان على الطلاب بقياس نسبة الحديد وضغط الدم، وبعد التبرع يتم عمل تحاليل فيرس سى وبى والإيدز والزهرى وفصيلة الدم لإعلام المتبرع بنتيجة هذه التحاليل للاطمئنان على صحته مجاناً.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هناك إقبالا وتنافسا من الطلاب للتبرع بدمائهم للمرضى وذوى الاحتياجات، حيث تخصص لأطفال مرضى الدم ومرضى الأورام لإمدادهم بالدم ومشتقاته.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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