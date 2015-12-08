مسيرة تضامنية مع ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة غدًا بالقاهرة

تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية و السوفيتية سابقًا، صباح غد الأربعاء، مسيرة تضامنية فى ذكرى مرور 40 يومًا علي سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومصرع كل من عليها ، وتنطلق المسيرة من المركز الثقافي الروسي بالدقي إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة.

من المتوقع أن يشارك في هذه المسيرة ممثلو الهيئات الحكومية و المجتمع المدنى و الأحزاب و حركة مصريات مع التغيير واللجنة المصرية للتضامن وعدد من الشخصيات العامة يتقدمهم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر والدكتور يحيى قلاش نقيب الصحفيين والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية وشاهندة مقلد وكريمة الحفناوى و الفنانة عزه بلبع و الإعلامية نور الهدى ذكى و المهندس محمد الأشقر عضو مجلس نقابة المهندسين والأستاذ سيد عبد الغنى عن نقابة المحاميين، وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان وزعه المركز، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتحرك المسيرة لمدة 10 دقائق من المركز الثقافى الروسي الى السفارة الروسية ، حيث يتم وضع أكاليل الزهور عند النصب الرمزى الذى يضم صور ضحايا الطائرة المنكوبة.

وصرح شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية بأن هذه المسيرة تأتي تضامنا مع الشعب الروسي وتأكيدا على المشاركة الوجدانية بين الشعبين وأن ما حدث هو عمل إرهابى ضد الإنسانية ، مشيرا إلي أن التليفزيون و الإعلام الروسي سيقومان بتغطية هذا الحدث بمشاركة الإعلام المصري.