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السير فيرجسون: لم أر مثل هذا اللاعب في حياتي

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السير فيرجسون: لم أر مثل هذا اللاعب في حياتي السير فيرجسون: لم أر مثل هذا اللاعب في حياتي

تحدث السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق عن اللاعب الذي لم ير مثيلا له خلال مسيرته التدريبية التي توج فيها بالعديد من الألقاب مع الشياطين الحمر قبل أن يتقاعد في 2013.

وأشاد فيرجسون بهذا اللاعب الذي دربه في يونايتد وكشف عن بعض المميزات الموجودة في منزله التي تجعله الأفضل في العالم.

وقال الإسكتلاندي لطلاب إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية:"منزل كريستيانو رونالدو صمم من أجل اللاعب الأفضل في العالم. لا يوجد شك في هذا".

وأضاف "صراحة لم أر مثله في حياتي. صالة الجمانزيوم في منزله بمثابة نصف قاعة المحاضرات هذه ويوجد بها كل شيء".

وأردف "يمتلك في منزله حمامي سباحة الأول ساخن والأخر بارد. لديه غرفة ثلج بدرجة حرارة ناقص 160 يجلس فيها لمدة 10 دقائق بعد كل مباراة".

وأتم "الأمر ببساطة لا يصدق".

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