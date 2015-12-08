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نبيل العربى : "القوة المشتركة لحماية الأمن القومى العربي" محل تشاور

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نبيل العربى : "القوة المشتركة لحماية الأمن القومى العربي" محل تشاور نبيل العربى : "القوة المشتركة لحماية الأمن القومى العربي" محل تشاور

>أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الإرهاب يشكل ظاهرة خطيرة للمنطقة العربية بأجمعها، مشيرا إلى أن قمة شرم الشيخ العربية الماضية قررت إنشاء قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومى العربي، وتم إعداد بروتوكول بهذا الخصوص ولكنه لم يتم التوقيع عليه ولا يزال محل تشاور.

وقال العربى - فى تصريحات لصحيفة (عكاظ) - إن "وزراء الخارجية العرب أقروا خطة للمواجهة الشاملة فى كافة المجالات الفكرية والأيديولوجية ولا تقتصر على الجوانب الأمنية"، مشيرا إلى قيام الجامعة بإعداد دراسة لمكافحة الإرهاب استغرقت ستة أشهر وأرسلت للدول العربية لبحث كيفية تنفيذها، ولم نتلق أى ردود بشأنها.

واعتبر أن التدخل التركى فى العراق يتعارض مع كل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المنطقة تشهد فوضى عارمة.
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