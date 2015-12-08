«جنايات أسيوط» تؤجل دعوى العاملين بكنترول أسيوط ضد «طالبة الصفر»

أجلت محكمة جنايات أسيوط «الدائرة الرابعة عشرة»، برئاسة المستشار أحمد عبد السميع أحمد، الجنحة المباشرة التي قيدت برقم 11430 لسنة 2015 جنح ثان أسيوط المرفوعة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والمكلفين بالعمل بكنترول الثانوية العامة عام 2015 قطاع أسيوط، ضد الطالبة مريم ملاك زكرى وشقيقها الدكتور مينا ملاك ذكري، والمستشار إيهاب عادل رمزى والخبيرة الدكتورة منى سيد أحمد متولى، إلى 1 يناير المقبل، والذين وجهوا إليهم تهمًا بأنهم قاموا بقذف الطالبين وهم المسئولون عن كنترول الثانوية العامة بأسيوط قطاع “أ”.

وجاء ذلك بسبب اتهامهم بنزع ورقة بيانات المعلن إليها الأولى لامتحانات الثانوية العامة لعام 2015 من أوراق اجاباتها ووضعها على أوراق إجابة أخرى لا تخصها وأيضًا قام المدعى عليهم باتهام المدعين بالفساد والرشوة والتزوير.

وكان ذلك عن طريق العلانية بجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وذلك بسوء النية بما يتوافر في حقهم نص المادة 306 من قانون العقوبات، وأيضًا قامت المعلن إليها الأولى ــ على حد تعبير عريضة الجنحة المباشرة، بالبلاغ كذبًا بتزوير أوراق إجاباتها وذلك إضرارًا بالطالبين ” الشاكين ” وبسمعة التعليم في الدولة بأكملها مما يتوافر في حقها جريمة البلاغ الكاذب.