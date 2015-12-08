«ديلي بيست»: ترامب تربطه علاقة برجل أعمال إماراتي محكوم عليه بالسجن في مصر

كتب- محمد صلاح الدين

هاجمت، صحيفة ديلي بيست الأمريكية، تصريحات المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن ترامب يحب فقط المسلمين الأغنياء الذين يزيدون أمواله حين تقلع طائرته الخاصة إلى الخليج العربي لتلقي الأموال.

وأضافت الصحيفة، ترامب تربطه علاقة صداقة وثيقة برجل الأعمال الإماراتي حسين ساجواني مالك شركة “داماك العقارية” حيث وصفه قبل ذلك بـالصديق الجيد و”الرجل العظيم”.

وبحسب الصحيفة فإن ترامب تربطه مشروعات استثمارية بساجواني في الإمارات، وأن ساجواني قد قال في تصريحات للإعلام الإماراتي ” ذهبنا إلى ترامب ووقعنا عقدًا معه”، وحُكم على ساجواني من قبل محكمة جنايات الجيزة عام 2011 غيابيًا بالسجن 5 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية بأسعار بخسة وإهدار المال العام بتسهيلات من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالإضافة إلى تورط رجل أعمال آخر هو هشام الحاذق.