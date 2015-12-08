افتتاح 4 منافذ بيع سلع غذائية بسعر الجملة تابعة لمديرية أمن دمياط

أعلن اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، عن بدء تنفيذ مشروع "منافذ أمان للمنتجات الغذائية "، والذى يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

تضم المرحلة الأولى، 4 منافذ بمدينة دمياط بالمناطق الآتية، منطقة الأعصر بجوار مديرية الأمن، منطقة عزبة اللحم بجوار مركز شرطة دمياط ، منطقة الشهابية بجوار قسم شرطة ثان دمياط ، منطقة شطا بجوار نقطة شرطة شطا.

وقد وجه مدير الأمن، بسرعة الانتهاء من إقامة المنافذ المستهدف إقامتها بمحافظة دمياط والبالغ عددها 21 منفذ، مع ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حصول المواطن على متطلباته بقدر كبير من الكرامة والإنسانية .

كما أمر مدير أمن دمياط، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على استقرار الأسعار.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .