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محافظ دمياط يلتقى أعضاء البرلمان من ابناء المحافظة لتهنئتهم بالفوز

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محافظ دمياط يلتقى أعضاء البرلمان من ابناء المحافظة لتهنئتهم بالفوز محافظ دمياط يلتقى أعضاء البرلمان من ابناء المحافظة لتهنئتهم بالفوز
التقي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأعضاء البرلمان من أبناء محافظة دمياط بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية.
>وقال بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أنة تم خلال اللقاء مناقشة عدداً من الملفات الهامة مثل استكمال جامعة دمياط ومشكلة مصنع الغزل والنسيج حيث أوضح المحافظ انه بحث خلال لقاءه اليوم مع سها سليمان امين عام الصندوق الاجتماعي مشكلة تعثر مصنع الغزل والنسيج وكيفية مساهمة الصندوق في تطوير هذه الصناعة.
>كما أشار الي اتفاقية التعاون بين المحافظة و مركز تحديث الصناعة للعمل في أربع مجالات وهي صناعة الاثاث و الألبان والجلود وصناعة السفن والخروج بورقة عمل بالاحتياجات الخاصة بتطوير هذه المجالات حيث سيتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي لبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات والتي ستتيح فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
>كما بحث المحافظ مع أعضاء البرلمان تنمية القطاع الصحي وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يتيح الاستفادة من الكوادر الطبية وتغطية احتياجات الوحدات الصحية بنطاق المحافظة .

وأكد علي أهمية عدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المفتوحة لافتا انه قام بتذليل العديد من العقبات التي واجهت استكمال مشروعات الصرف الصحي المفتوحة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وتخصيص قطع اراضي لانشاء روافع وخطوط طرد وتوسعة محطات الصرف الصحي .
>وفي نهاية اللقاء أكد الجميع علي ان مصلحة المواطن هي الهدف الأساسي بما يعود بالنفع علي ويحقق المصلحة العليا للوطن .

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مصر 365

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