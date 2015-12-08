الصليب الأحمر: نسعى للتواصل مع داعش لإيصال المساعدات للمحتاجين

>صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها تسعى للتواصل مع تنظيم "داعش" من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى المناطق التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

ونقلت قناة " روسيا اليوم " الفضائية اليوم الثلاثاء، عن المدير العام للصليب الأحمر إيف داكور قوله إن :"هناك 10 ملايين شخص تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وهؤلاء هم من يهموننا لأن لهم رؤية إنسانية ،على حد قوله، لذلك علينا أن نتحادث ونتصل بكافة الأطراف أكثر من أى وقت مضى".

وقال داكور "إن المنظمة غير قادرة حاليا على الوصول إلى الأجزاء التى يسيطر عليها التنظيم فى سوريا ، بينما الوضع فى العراق مختلف بعض الشيء لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها إمكانية الاتصال بأشخاص يدعمون تنظيم داعش".

وأضاف " إن اللجنة ترى أن الوضع الإنسانى فى سوريا يتدهور مع وصول الشتاء، فى ظل وجود مئات آلاف الأشخاص الذين يحاولون البقاء فى ظروف قاهرة وموارد قليلة فيما تهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

>وأوضح أن أكثر من 12 مليون سورى بينهم 5.5 ملايين طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية فورية.

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