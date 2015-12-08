كوريا الجنوبية والإمارات يعززان العلاقات فى الصحة والثقافة

اتفقت كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية على توسيع علاقاتهما فى مختلف المجالات منها الصحة والمواد الغذائية.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الكورى تشو تيه يول التقى مع نظيره الإمارتى محمد مـيـر عبد الله الرئيسى فى دبى حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، من بينها التوسع الأخير فى التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الصحة، والمواد الغذائية، والسلامة العامة، والتعليم والثقافة.

وأشار تشو إلى زيادة عدد مواطنى دولة الإمارات الذى يتوجهون إلى كوريا الجنوبية للخدمات الطبية، بينما أعرب المسئول الاماراتى عن ارتياحه لمستوى الخدمات التى تقدمها المستشفيات التى تديرها كوريا الجنوبية فى بلاده.

وقال تشو انه يتوقع زيادة التبادلات الثقافية عقب افتتاح المركز الثقافى الكورى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى مطلع العام المقبل.