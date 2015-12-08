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توقف الدراسة فى مدرسة تجريبى بالسويس بسبب اعتصام المعلمين لتأخر الرواتب

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توقف الدراسة فى مدرسة تجريبى بالسويس بسبب اعتصام المعلمين لتأخر الرواتب توقف الدراسة فى مدرسة تجريبى بالسويس بسبب اعتصام المعلمين لتأخر الرواتب
شهدت مدرسة اللغات التجريبية الإنجليزي بحوض الدرس بالسويس، حالة من الفوضى، بعد إعلان المعلمين والموظفين اعتصامهم، وتوقفهم عن العمل بداية من طابور الصباح، اعتراضا منهم على عدم صرف رواتبهم عن الشهر الماضى بسبب أخطاء إدارية.

وقال أحد المعلمين المعتصمين لـ " اليوم السابع " أنهم أخطروا جميع الجهات المعنية والتربية والتعليم ومحافظة السويس، منذ أمس، بموقفهم ولم يتحرك أحد، موضحا أنهم مستمرون فى الاعتصام حتى إشعار آخر.

هذا وحرص أولياء الأمور، على التوجه إلى المدرسة لأخذ أبنائهم، خشيو وقوع أى مشاكل، نتيجة حالة حالة الفوضي التى تشهدها المدرسة.

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