بالصور.."الأوقاف والصوفية" تتفقان على منع المقاهى والألعاب الخطرة بالموالد

اتفق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها عضو مجلس النواب، على تقديم مذكرة مشتركة لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، للمطالبة بضرورة توجيه الأجهزة التنفيذية والمحافظين لعدم منح التراخيص لأى نشاط مخالف داخل أى احتفال دينى أو مولد، كالمقاهى التى تنشأ على هامش الموالد، أو بعض الألعاب الخطرة، والمظاهر السلبية التى تظهر فى تلك الاحتفاليات الروحية التى يجب أن تقوم على الذكر وقراءة القرآن الكريم ودروس العلم الدينى.

كما اتفقت الوزارة ومشيخة الطرق الصوفية، على العمل معًا على الرقى بمستوى الأخلاق والفضائل، والقضاء على أى مظاهر سلبية تصاحب الاحتفالات الدينية الصوفية، عملاً على إبراز الوجه الإسلامى الصحيح لها، وبيانًا لبعدها عن أى أباطيل أو مظاهر دخيلة لا علاقة للإسلام ولا للتصوف الصحيح النقى بها .

ومن جانبه، اقترح الكتور عبد الهادى القصبى أن يتم منح تراخيص لمعارض السلع والخدمات والملابس التى تخدم المواطنين بالاتفاق مع المحافظة الموجود بها الاحتفالية بتخفيضات جيدة، بما لا يخل بالاحتفال الدينى ومنع المشاهد السلبية التى تظهر فى تلك الاحتفاليات.

حضر الاتفاق الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، وأحمد لقمة وكيل وكلاء مشية الطرق على مستوى الجمهورية، والشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية.



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