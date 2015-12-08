الأوقاف تخصص 22 مليون جنيه لشراء سجاد للمساجد

قررت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه كدفعة جديدة لشراء سجاد للمساجد من مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف المصرية.

قال بيان رسمى إن ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمساجد على مستوى الجمهورية.

وتفتتح وزارة الأوقاف المصرية، مسجد أم مشعل الزمانان بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، غدا، الأربعاء، والذى أقيم على نفقة السفير سالم غضبان الزمانان سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن التعاون بين الجانبين ودعم نشر الفكر الوسطى فى اليلدين.