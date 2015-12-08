فتح الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس إلى اليونان

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، قبل قليل، استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة اليونانية أثينا، فى زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسى خلال الزيارة، مباحثات مهمة تتناول سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط .

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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