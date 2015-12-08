56% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى مواجهة أزمة السيول المتوقعة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتوقع 56%من القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، بينما استبعد 42% من القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
- وزارة الرى تنفذ خطة لإنقاذ البحيرة والإسكندرية من السيول على مرحلتين.. الوزير: الرئيس أمر باستكمالها لتجنب الأضرار.. المرحلة الأولى تتكلف 190 مليونا وإنشاء 7 محطات جديدة وسحارات ومفيض لترعة النوبارية