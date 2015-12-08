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56% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى مواجهة أزمة السيول المتوقعة

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56% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى مواجهة أزمة السيول المتوقعة 56% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى مواجهة أزمة السيول المتوقعة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة.

وتوقع 56%من القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، بينما استبعد 42% من القراء نجاح خطة الحكومة لمواجهة أزمة السيول المتوقعة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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