عندك شكوك إن طفلك معاق ذهنيا؟.. اعرفى مراحل تشخيصه طبيا

ينتاب الأم الشعور بالقلق والخوف عند ملاحظتها بعض الممارسات غير المعتادة على الطفل، كما قد يصيبها حالة من الارتباك فى اختيار الطبيب المناسب لاستشارته لتشخيص حالة طفلها الصحية.

و تقول الدكتورة أسماء فتحى الزغبى أخصائى التخاطب وتنمية مهارات وطرق تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، تعانى الأم من الشعور بالإجهاد بسبب التفكير فى اختيار الطبيب المناسب لتشخيص حالة طفلها الذى يقوم بممارسة بعض الأشياء غير المعتادة عن الطفل العادى، مما يجعل حالتها النفسية تزداد سوءا.

مراحل تشخيص الطفل المعاق ذهنيا "طبيا"

>

1)طبيب الأنف والأذن والحنجرة:

>

2)طبيب المخ والأعصاب

>

3)طبيب الأمراض النفسية

>

>لذلك تقدم د. أسماء أهم الإرشادات التى تساعد الأم فى اختيار الطبيب المناسب لتشخيص حالة طفلها الصحية وأهمها:>يجب أن تذهب الأم إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة لإجراء الكشف الإكلينيكى لتقييم حالة سمع الطفل "حاسة السمع"، وذلك من خلال بعض الفحوصات مثل قياس السمع والضغط السمعى للاطمئنان من عدم معاناة الطفل من مرض التوحد.>الذهاب لطبيب المخ والأعصاب لإجراء الكشف الإكلينيكى وعمل بعض الفحوصات اللازمة لتشخيص حالة الطفل الصحية مثل فحص رسم المخ وقياس حجم رأس الطفل.>فى حالة تشخيص الأطباء بالتخصصات السابق ذكرها بأن الطفل يعانى من إعاقة ذهنية يجب إجراء متابعة مع الطبيب نفسى متخصص لتأهيل وتنمية مهارات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.