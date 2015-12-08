للأمهات ماتقلقيش..تعرفى على المعدل الطبيعى لنمو الطفل فى العام الأول

نمو الطفل بصورة طبيعية وصحية، من أهم الأمور التى يحرص الأبوان على تحقيقها، وخاصة فى العام الأول لعمر الطفل. فالوزن والطول من أهم مؤشرات النمو التى تدل على سلامة عمل أعضاء جسم الطفل.

وفى السطور التالية يوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، المعدل الطبيعى لنمو الطفل فى العام الأول مستندا إلى مقاييس الوزن والطول.

فى البداية يوضح طلعت أن الزيادة الطبيعية لوزن المولود فى العام الأول تقسم إلى ثلاثة أجزاء كل منها أربعة أشهر وهى:

- الأربعة أشهر الأولى من ميلاده يزيد وزن الطفل بحوالى 3/4 كجم فى الشهر الواحد.

>- الأربعة أشهر الثانية يزيد وزن الطفل بمعدل نصف كيلو شهريا.

>- الثلث الأخير من العام الأول أو الأربعة أشهر الأخيرة من العام الأول، يزيد وزن الطفل بحوالى ربع كيلو شهريا.

أما عن الزيادة الطبيعية فى الطول فهى، تبعا لرأى سالم تنقسم إلى مرحلتين هما:

>- السته أشهر الأولى ويزيد فيها طول الطفل بواقع 2 سم شهريا.

>- السته أشهر الثانية يزيد فيها طول الطفل بواقع 1.5 سم شهريا .

فى النهاية يؤكد طلعت أن جميع المقاييس السابقة هى معدلات متوسطة للنمو، وبالطبع تتأثر بالعوامل الوراثية وطبيعة تكوين الجسم من طفل لآخر.