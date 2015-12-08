مشاهد جنسية لنجلاء بدر تجبر الرقابة على تصنيف فيلمها"تحت الإشراف العائلي"

احتفل مساء أمس صنّاع فيلم"قدرات غير عادية"بالعرض الخاص وذلك بسينما كريم بوسط القاهرة، بحضور بطلي الفيلم خالد أبو النجا ونجلاء بدر والطفلة مريم تامر والمخرج داوود عبد السيد وهو كاتب الفيلم أيضاً،كما حضر لتهنئة صنّاع الفيلم المخرج محمد خان والممثلة إنجي المقدم.

الفيلم بدأ عرضه تجارياً يوم الأربعاء الماضي بعدما شارك في مهرجان قرطاج السينمائي في دورته الذي انتهت فعالياته مؤخراً وخرج الفيلم من المهرجان خالي الوفاض حتى أن رئيس المهرجان نور الدين الصايل وصف في تصريحات له أن الفيلم ليس بالمستوى المعروفة عنه أفلام المخرج داوود عبد السيد. وأشار أنه كان بإمكانهم منح المخرج جائزة تقديرية لكن القائمين على المهرجان وجدوا أنها لا تليق بمخرج كبير مثله.

الفيلم احتوى على مشاهد جنسية لنجلاء بدر كانت سبباً في وضع الرقابة على المصنفات الفنية تصنيفاً عمرياً له خاصة وأنها قدمت مشهدين جنسيين عباس أبو الحسن وزوجته نجلاء بدر ضمن أحداث الفيلم والمشهد الثاني بين خالد أبو النجا وبين نجلاء بدر عشيقته.

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