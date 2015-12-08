Kim Kardashian تكشف عن إسم مولودها الغريب

كشف كل من Kim Kardashian وزوجها مغني الراب Kanye West عن إسم إبنهما حديث الولادة، وذلك عبر موقع kimkardashianwest.com.

نجمة تلفزيون الواقع، 35 عاماً، وزوجها، أطلقا على مولودهما إسم Saint West وهو ليس بالإسم الشعبي جداً في الولايات المتحدة، وقد اعتاد الناس على الثنائي بإطلاق الأسماء الغريبة على أولادهما، بما أن لديهما إبنة تبلغ من العمر عامين تدعى North أي الشمال.

وكتبت Kim على الموقع بإشارة منها الى إسم الطفل وتاريخ ميلاده ووزنه:

"الى متتبعينا .. Saint West- 5-12-2005 - 5 باوند و1 أونصة،

كيم لا تزال في المستشفى في لوس انجلوس، وتقيم في جناح الولادة، وتكلفته 4000 دولار في الليلة.

وكانت أختها الكبيرة Kourtney بجانبها أثناء المخاض، و تلقت أيضا زيارات من Khloe وأمها Kris Jenner، وقد كشفت TMZ أن ولادة Kim كانت طويلة ومؤلمة، وقد ولد إبنها ثلاثة أسابيع قبل موعده الذي كان متوقعاً في يوم عيد الميلاد .

يذكر أن شائعات رجّحت إطلاق اسم Yeezusعلى طفل Kim، وأن يُسمى الطفل Robert، أي على اسم والد Kim الراحل، وفقاً لـ People.

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