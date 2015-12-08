فصائل عراقية ترفض التواجد الأجنبى وتدعو لتظاهرات ضد "تقسيم العراق"

اعتبرت فصائل عراقية مسلحة أن أى تواجد أجنبى على أرض العراق يعتبر عدوانا وهددت بأن خيارات الرد ستكون مفتوحة اذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حازمة تجاه تواجد القوات التركية فى الموصل شمال غربى العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لمنظمة "بدر" أن هادى العامرى الأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية كبرى فصائل "الحشد الشعبي" هادى العامرى موعد دعوته للتظاهر إلى يوم السبت، بدلا من الجمعة القادمة فى "ساحة التحرير" وسط بغداد رفضا لتواجد أى قوة أجنبية.

وأشارت الفصائل العراقية فى بيان مشترك، إلى أن العراق يمر بمنعطف خطير وتكالبت عليه قوى الشر وعصابات ومنظمات إرهابية تدعمها قوى وأنظمة إقليمية ودولية ، ونوهت بقرارات الحكومة العراقية الرافضة لأى تواجد اجنبى على أرض العراق ، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه تواجد القوات التركية فى العراق.. مشددة على رفضها مشروع "تقسيم العراق".. داعية الشعب العراقى الى الخروج بمظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لكل مشروع تواجد قوى أجنبية على أرضه أو تقسيم العراق.

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