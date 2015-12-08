تعرف على أهم أسباب الإصابة بسمنة الأرداف لدى الرجال والنساء

الأرداف، وزيادة حجمها ودهونها، من أكثر المشكلات المؤرقة لأصحابها، لأنها تعطى مظهرا بدينا بشكل عام للجسم، كما أن الكثيرممن يعانون من المشكلة يجدون صعوبة فى التخلص من الدهون المتراكمة فيها، مهما اتبعوا من ريجيمات قاسية وأنظمة صحية، فتنقص الدهون من جميع أجزاء الجسم تدريجيا، إلا الأرداف فالأمر أصعب بكثير.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أن هذه النوعية من السمنة المتركزة فى الأرداف بشكل خاص، من أكثر المشاكل شيوعا التى تواجه الغالبية العظمى من السيدات، كما أن الرجل لا يسلم منها، فيعانى بعض الرجال من هذه المشكلة التى تؤثر سلبا على مظهرهم الرجولى العام للجسم، وسمنة الأرداف حسب توضيح أخصائية السمنة والنحافة، هى مشكلة تراكم الدهون فى منطقة الأرداف والجزء السفلى من الجسم لدى بعض الحالات.

عوامل وأسباب خفية لتراكم الدهون فى الأرداف

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>ويعتقد البعض خطأ حسب توضيح الدكتورة صفاء، أن أسباب سمنة الأرداف غذائية، تبعا للنظام الغذائى الذى يتبعه من يعانى من المشكلة، ولكن هناك بعض الأسباب الخفية والمسئولة عن تراكم الدهون فى الأرداف بشكل سريع وكبير ليصعب التخلص منها:

*العوامل الوراثية

>وتلعب العوامل الوراثية حسب توضيح الدكتورة صفاء دورا هاما فى وراثة هذا النوع من تركز الدهون فى مناطق بعينها دون أخرى، فتجد تقسيمات جسم الابنة تكاد تتماثل وتقاسيم جسم الأم فى كثير من الحالات.

*الهرمونات:

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*كثرة الجلوس:

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*كثرة تناول السكريات والدهون:

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*تكرار الحمل والولادة:

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>بعض الخلل والاضطراب فى بعض هرمونات الجسم، يؤثر بشكل مباشر على طبيعة توزيع الدهون بمناطقه المختلفة، فتتراكم الدهون بصورة كبيرة فى الأرداف عند بعض النساء، نتيجة حدوث ارتفاع ملحوظ فى هرمون الإستروجين.>من أهم الأسباب الخفية للإصابة بسمنة الأرداف، هو الجلوس لفترات طويلة، دون القيام للتمشية وتغيير وضعية الجسم بين الحين والآخر، لتتراكم وتتركز الدهون جميعها فى منطقة الأرداف.>تناول نوعيات معينة من الأطعمة والتركيز عليها، يتحكم بشكل كبير فى طبيعة توزيع الدهون بمناطق الجسم المختلفة، ومن أهمها "السكريات والدهون والدسم" فكلها أطعمة تزيد من سمنة الأرداف.>وتؤكد أخصائية السمنة والنحافة، أن كثرة تكرار مرات الحمل لدى بعض السيدات، والولادة والرضاعة، وما يرتبط بها من اختلاف فى الوزن من حمل لآخر، أنه يؤثر بشكل كبير على دهون الأرداف ويزيد من سمنتها.