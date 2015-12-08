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بالصور.. ضبط مصنع يُجمع هياكل الدواجن ويبيعها مرة أخرى بالقليوبية

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بالصور.. ضبط مصنع يُجمع هياكل الدواجن ويبيعها مرة أخرى بالقليوبية بالصور.. ضبط مصنع يُجمع هياكل الدواجن ويبيعها مرة أخرى بالقليوبية
ضبطت مباحث مديرية بالقليوبية صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن لقيامه بإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس الشركات.

تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بضبط "عصام. ه. ع.ها"، صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن ومخلفات المجازر الغير صالحه للاستهلاك الأدمى كائن بناحية عزبة حسيب، دائرة مركز الخانكة، بقيامه بإعادت فرمها وتعبئتها داخل أكياس لاسماء شركات "الفيروز" دجاج طازج طبقاً للشريعة الإسلامية وتوزيعها على مصانع تصنيع اللحوم.

وقامت حملو تموينيو بالتنسيق ومديرية الطب البيطرى لاستهداف المصنع محل التحريات وتم ضبط 5 طن هياكل دواجن، ومفروم هياكل مدون على الكيس شركة الفيرز دجاج طازج طبقاً للشريعه الإسلامية تحت إشراف الطب البيطرى.

وورد تقرير الطب البيطرى والصحى يفيد بأن جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى.

وبسؤال المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25164 جنح مركز الخانكه لسنه 2015م، وبالعرض على النيابة العامه قررت إعدام المضبوطات، وتم دفنها بالمدفن الصحى التابع للمحافظه بناحية أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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