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الآفات الزراعية: لا يوجد "جرادة" واحدة فى مصر ومستعدون للتصدى لأى هجوم

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الآفات الزراعية: لا يوجد "جرادة" واحدة فى مصر ومستعدون للتصدى لأى هجوم الآفات الزراعية: لا يوجد "جرادة" واحدة فى مصر ومستعدون للتصدى لأى هجوم
قال المهندس أشرف عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة،إنه مع بداية فصل الشتاء، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من قبل إدارة مكافحة الآفات، تشمل مسح واستكشاف للجراد الصحراوى على الحدود المصرية السودانية كإجراء احترازى، وتحسبما لأى هجوم جراد طارئ على الزراعات المصرية، خاصة لكونه الأكثر خطورة وتكاثر فى الشتاء، مؤكدا أنه حتى الان "لم توجد جراد واحدة على ارض " مضيفا :"مستعدون للتصدى لأى هجوم".

وأكد رئيس الآفات الزراعية،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك تنسيق كامل مع دول الجوار وخاصة السودان واليمن، والسعودية وليبيا، لمعرفة وضع الجراد هناك، كإجراء احترازى ،مشير إلى أن ادارة المكافحة تواصل المسح والاستكشاف للجراد الصحراوى ،وحملات مكثفة للكشف المبكر عن أى تواجد لحوريات الجراد المحلى فى الجبال الوعرة.

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مصر 365

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