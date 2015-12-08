جنوب سيناء تتزين استعدادًا لاستقبال أعياد القديسة كاترينا اليوم

أكد المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، أنه تم الانتهاء من تزيين المدينة وكافة الاستعدادات لاستقبال أعياد القديسة كاترينا اليوم.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أنه ستقام شعائر دينية بوادى الراحة عن طريق الفرق الدينية، كفرقة رسالة سلام والفرق الجورجية والسنغالية، وهى عبارة عن صلوات وشعائر دينية تؤكد روح التسامح والمحبة والإخاء بين كل الأديان لتوصيل رسالة للعالم أجمع، أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، لتنطلق هذه الرسالة من الأرض المقدسة من الوادى المقدس طوى إلى سائر بقاع الأرض.



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