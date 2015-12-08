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النائبة سحر صدقى تُطالب بسرعة إنهاء إجراءات تأسيس المجمع الشرطى فى قنا

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النائبة سحر صدقى تُطالب بسرعة إنهاء إجراءات تأسيس المجمع الشرطى فى قنا النائبة سحر صدقى تُطالب بسرعة إنهاء إجراءات تأسيس المجمع الشرطى فى قنا

كتب أدهم السمان

أكدت سحر صدقى خليفة، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب بدائرة قطاع الصعيد، وممثلة محافظة قنا، أنها تسعى لتذليل العقبات التى تواجه المواطنين خاصة مواطنى مركز أبو تشت بمحافظة قنا، من خلال التواصل مع المسئولين لحل الإشكاليات العالقة وتقديم خدمات أفضل للمواطن. وطالبت النائبة سحر صدقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإعطاء توجيهاته للمسئولين بسرعة إنهاء إجراءات تأسيس المجمع الشرطى، مؤكدة فى الوقت نفسه، أن إطلاق مثل تلك المواقع الخدمية سيخفف على المواطنين مشقة الانتقال إلى مسافات بعيدة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم. وأوضحت نائبة الشعب، أن هذا المجمع سيخدم آلاف المواطنين، موضحة فى الوقت نفسه أن المجمع سيشمل وحدة مرور ووحدة جوازات وسجل مدنى وماكينة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين. وقالت صدقى، إنه تم معاينة مساحة الأرض التى سيقام عليها المجمع، مطالبة بسرعة الموافقة على إطلاق المجمع بشكل سريع حتى يستفيد منه المواطنون.


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