مقتل زعيم داعش بليبيا وقيادى بارز بحركة الشباب الصومالية فى غارات أمريكية

>أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الاثنين، أن هجمات جوية أمريكية قتلت الشهر الماضى، زعيم تنظيم داعش فى ليبيا وقياديا بارزا بجماعة الشباب الصومالية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيز، إن أبو نبيل استهدف فى 13 نوفمبر فى هجوم نفذته طائرة أف - 15 فى مدينة درنة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية .

ومن جانبها أكدت متحدثة باسم البنتاجون فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مقتل أبو نبيل، والمعروف بوسام نجم عبد زيد الزبيدى وهو عراقى وعضو سابق فى تنظيم القاعدة، فى الغارة الجوية.

وأعلنت فى البداية الولايات المتحدة مقتل أبو نبيل إلا أنه بعد ذلك سحبت الاعلان لحين ى انتظار التأكد من وفاته .

وقالت المتحدثة إن الأمر استغرق عدة أسابيع لتأكيد الوفاة بسبب الوضع الأمنى غير المستقر على الأرض فى ليبيا.

وأكد البنتاجون أيضاً مقتل عبد الرحيم ساندهير ، الشهير بـ"اوكاش ساندهير" ، قيادى بارز فى حركة الشباب وهى فرع القاعدة فى الصومال فى الثانى من الشهر الجاري.. وقتل أيضاً عنصران آخران بالشباب فى الهجوم.

وأضاف ديفيز: "القضاء على اوكاش واخراجه من ميدان القتال ضربة قوية للشباب وتعكس العمل المضى الذى تقوم به استخباراتنا وجيشنا ورجالنا لإنفاذ القانون".

وتابع: "هذه خطوة مهمة للامام فى القتال ضد الشباب ، وسوف تواصل الولايات المتحدة سوف استخدام الادوات التى تحت تصرفنا ، ماليا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا، لتفكيك الشباب والجماعات الإرهابية الاخرى التى تهدد مصالح الولايات المتحدة ورعاياها".

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