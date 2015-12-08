حبس عاطل لإدراته منزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار خالد عبد الحميد مدير النيابة بحبس "محمود.د" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بادارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحل سكنه بمنطقة الوراق واتجاره فى المواد المخدرة.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بتصنيع "محمود.د" عاطل للأسلحة النارية داخل مسكنه، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه، وضبط بحوزته أجزاء من أسلحة خرطوش وأدوات تستخدم فى تصنيعها، بالإضافة إلى 1000 قرص مخدر، واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بتصنيعه الأسلحة الخرطوش وبيعها لعملائه، والأقراص المخدرة للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.