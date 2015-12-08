عندك شكوك أن طفلك معاق ذهنيا ؟ ..أعرفى مراحل تشخيصه طبيا

ينتاب الأم الشعور بالقلق والخوف عند ملاحظتها بعض الممارسات غير المعتادة على الطفل, كما قد يصيبها حالة من الارتباك فى اختيار الطبيب المناسب لاستشارته لتشخيص حالة طفلها الصحية.

حول ذلك تقول دكتور أسماء فتحى الزغبى أخصائى التخاطب وتنمية مهارات وطرق تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، تعانى الأم من الشعور بالإجهاد بسبب التفكير فى اختيار الطبيب المناسب لتشخيص حالة طفلها الذى يقوم بممارسة بعض الأشياء غير المعتادة على الطفل العادى مما يجعل حالتها النفسية تزداد سوءا .

مراحل تشخيص الطفل المعاق ذهنيا طبيا

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1)طبيب الانف والأذن والحنجرة :

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2)طبيب المخ الاعصاب

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3)طبيب الامراض النفسية

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>لذلك تقدم د أسماء أهم الإرشادات التى تساعد الام فى اختيار الطبيب المناسب لتشخيص حالة طفلها الصحية وأهمها:>يجب أن تذهب الأم إلى الطبيب الانف الاذن والحنجرة لإجراء الكشف الأكلينكى لتقييم حالة سمع الطفل "حاسة السمع " وذلك من خلال بعض الفحوصات مثل قياس السمع والضغط السمعى لاطمئنان من عدم معاناة الطفل من مرض التوحد .>الذهاب لطبيب المخ والأعصاب لإجراء الكشف الأكلينكى وعمل بعض الفحوصات الازمة لتشخيص حالة الطفل الصحية مثل فحص رسم المخ وقياس حجم الرأس الطفل .>فى حالة تشخيص الاطباء بالتخصصات السابق ذكرها بأن الطفل يعانى من اعاقة ذهنيه يجب إجراء متابعة مع الطبيب النفسى متخصص لتأهيل وتنمية مهارات الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .