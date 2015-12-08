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تجديد حبس صاحب مخبز بلدى لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بدار السلام

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تجديد حبس صاحب مخبز بلدى لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بدار السلام تجديد حبس صاحب مخبز بلدى لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بدار السلام
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ،تجديد حبس صاحب مخبز بلدى، 15 يوم على ذمة التحقيق، لإتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم فى دار السلام.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث ، تفيد بقيام مالك مخبز بلدى بنطاق محافظة القاهرة، بالتلاعب بمنظومة الخبز واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية باستخدام فلاشات، خلافا للحقيقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة تمكنت من ضبط مالك المخبز بحوزته ماكينة صرف الخبز وكارت مفتش خاص بالمخبز.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على 189 ألف و614 جنيها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بما هو منسوب إليه من تهم، أنكر تماما ارتكابه للواقعة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365

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