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اليوم.. استئناف محاكمة 13 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف بسوهاج

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اليوم.. استئناف محاكمة 13 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف بسوهاج اليوم.. استئناف محاكمة 13 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف بسوهاج
تستأنف اليوم الثلاثاء محكمة جنايات سوهاج محاكمة 13 من عناصر الإخوان فى اتهامهم بالتحريض على العنف على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" والانضمام إلى جماعة إرهابية ، وذلك لسماع الشهود والدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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مصر 365