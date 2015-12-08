8 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 4 مقاعد بدائرة دمنهور

أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات المؤجلة بدائرة دمنهور بالبحيرة، بعد فرز جميع اللجان وبشكل شبهة نهائى، خوض جولة الإعادة بين كل من المرشح، على عتمان بعد حصوله على 48 ألف و714 صوتا ، والمرشحة سناء برغش 46 ألف و 594 صوتا، و معتز النجار على 32 ألف و286 صوتا، وعادل عقدة على 30 ألف و 933 صوتا من أصوات الناخبين.

وجاء فى المركز الخامس عادل حماد الذى حصل على 30 ألف و581 صوتا، وعصام الفقى على 30 ألف و36 صوتا، بينما حصل عبد الباسط الشرقاوى على 26 ألف و258 صوتا ، وأخيرا حصل عبد الرؤف الطنيخى على 23 ألف و295 صوتا .

يذكر أن عدد من أدلى بصوته 127 ألف و234 صوتا والأصوات الصحيحة 120 ألف و46 صوتا، والأصوات الباطلة 7 ألاف و188 صوتا.

كانت المحكمة الإدارية العليا، ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج "مبروك زعيتر" ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بني سويف " وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم المرحلة الثانية بـ13 محافظة.