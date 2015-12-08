بالفيديو.. مدرسة تفقأ عين تلميذة ابتدائى بمدرسة بهرمس الجديدة بالجيزة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن" للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمود شكوى من مدرسة فقأت عين ابنته فى مدرسة بهرمس الجديدة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

وأضاف القارئ في شكواه لـ "صحافة المواطن"، أنه حرر محضرا بالواقعة حمل رقم 15233 بقسم شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتابع القارئ، الذى وثق شكواه بالتقاط مقطع فيديو لابنته التى تتألم من الإصابه بعينيها عقب إجرائها عملية بالعين، أن إدارة المدرسة قامت بوقف المدرسة المتسببة في الواقعة وإحالتها للتحقيق.

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