"الجبهة الوسطية": عدد اليهود فى مصر قليل جدا ولا يستحق تعيينهم بالبرلمان

قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن تعيين عدد من الشخصيات فى البرلمان من صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط و هو صاحب الحق الاصيل فى تعيين من يرى انه اهل لهذا التعيين، دون أن يفرض أحد عليه اختيار شخصيات بعينها.

وأضاف القاسمى أن البرلمان فى غنى عن تعيين رئيسة الطائفة اليهودية نظرا لعدم وجود من تمثله فى مصر فالأقلية اليهودية تعد على أصابع اليد ، وتعيينها يفتح الباب لمطالب من يسمون انفسهم بالأقليات للمطالبة بتعيين انفسهم فى البرلمان.

كان الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى قد طالب بتعيين ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية فى البرلمان ضمن قائمة المعينين.

- سعيد الكفرواى: الدعوة بتعيين رئيسة الطائفة اليهودية بالبرلمان أمر عقلانى

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