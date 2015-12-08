للمرة الأولى.. ذوى الاحتياجات يشاركون بورشة عرائس قصر ثقافة الشاطبى

يشارك عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، للمرة الأولى بالإسكندرية فى ورشة تصنيع تحريك عرائس مسرح خيال الظل، المُقام على مسرح قصر ثقافة الشاطبى بالتعاون مع مؤسسة "صندوق الخير"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت أميرة مجاهد مديرة القصر، إن ورشة تصنيع وتحريك عرائس مسرح خيال الظل بمشاركة عدد من أطفالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة الموهوبين، بجانب الشباب الراغبين للانضمام للورشة للاستفادة من هذا الفن التراثى المميز، على أن تبدأ الورشة فى الساعة الـ5 مساءً اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الفنان كرم نوح لالتعاون مع قسم المرسم بالقصر، وتحت رعاية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة الدكتور محمد زيدان، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن".

وأوضحت مجاهد، أن التقديم للمشاركة بالورشة مفتوح يومياً لحين اكتمال العدد الخاص بالورشة .