ننشر نتيجة الانتخابات بالدوائر الـ 4 "المؤجلة".. الإعادة على 4 مقاعد بدائرة الرمل فى الإسكندرية.. و8 مرشحين يتنافسون على مقاعد دمنهور.. و6 يخوضون "الإعادة" بدائرة بندر ومركز بنى سويف.. وإعادة بالواسطى

- الإعادة على المقاعد الـ 4 بدائرة الرمل فى الإسكندرية

>- خروج مرشحين "النور" من سباق الإعادة بدائرة الرمل

>- 6 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 3 مقاعد بدائرة بندر ومركز بنى سويف

>- إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف

>- 8 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 4 مقاعد بدائرة دمنهور

أعلنت الجان العامة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وبنى سويف والتى تعاد بها الانتخابات بالدوائر الانتخابية المؤجلة من المرحلة الأولى، نتائج الانتخابات.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف" وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبًا لـ 213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدًا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية "بـ13 محافظة.

الإعادة على المقاعد الـ 4 بدائرة الرمل فى الإسكندرية

وأعلنت اللجنة العامة بدائرة الرمل برئاسة المستشار محمد إبراهيم بيومى درويش، نتيجة الانتخابات بالدائرة التى أسفرت عن الإعادة بين 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد، هم عمر جمال الغنيمى الذى حصل على 33 ألف و54 صوتا، وعفيفى كامل حصل على 23 ألف و667 صوتا، إلهام المنشاوى حصلت على 15 ألف و341 صوتا، صلاح عيسى الذى حصل على 10 آلاف و 142 صوتا، عبد اللطيف جميل حصل على 9 آلاف و 665 صوتا، محمود عسكر الذى حصل على 9 آلاف و 144 صوتا، عادل خورشيد 8 آلاف و 107 صوتا، أحمد ابو النظر 7 آلاف و979 صوتا.

كما أعلنت اللجنة أن عدد الذين شاركوا فى العملية الانتخابية بلغ 65 ألفا و 773 مواطنا ، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 61 ألفا و979 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و 794 صوتا .

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين.

خروج مرشحين "النور" من سباق الإعادة بدائرة الرمل

وخرج حسنى المصرى وعمرو المكى مرشحان حزب النور بدائرة الرمل بالإسكندرية من سباق جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية لدائرة الرمل بعد خسارتهما فى جولة الإعادة الكاملة للدائرة.

6 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 3 مقاعد بدائرة بندر ومركز بنى سويف

وأسفرت نتائج فرز الأصوات في لجان دائرة بندر ومركز بنى سويف، عن حصول كل من عبد الرحمن عبدالجواد برعى على 22 ألف و625 صوتا، وعاطف عبد الجواد برعى 22 ألف و264 صوتا، ومحمود عزت أبو عزوز 18 ألف و190صوتا، وجمال القليوبى 17 ألف و991 صوتا، وأبو الخير عبدالسميع 16 ألف و430 صوتا، وثروت الداعورى 14 ألف و756 صوتا، وخوضهم جولة الإعادة.

إعادة بين خلاف والنويشى ورفعت واليمانى بدائرة الواسطى ببنى سويف

وأسفرت نتائج فرز الأصوات في لجان دائرة بندر ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، عن إعادة بين كل من عصام خلاف بعد حصوله 20 ألف و 703 أصوات، وبدوى النويشى 15 ألف و391 صوتا، وإبراهيم رفعت 14 الف و832 صوتا، وعماد اليمانى 11 ألف و679 صوتا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 243 ألف و440 صوتا ، أدلى منهم بصوته 73 ألف و129 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 3291 ، والصحيحة 69 ألف و838 صوتا.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب عدم رفع اسم عمر أبوالقاسم من كشوف المرشحين.

كما ألغت المحكمة الانتخابات بـ"الواسطى" لعدم تنفيذ حكم "القضاء الادارى" بإدراج "عماد الدين محمد سالم" ضمن المرشحين.

8 مرشحين يخوضون "الإعادة" على 4 مقاعد بدائرة دمنهور

وأظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات المؤجلة بدائرة دمنهور بالبحيرة، بعد فرز جميع اللجان وبشكل شبهة نهائى، خوض جولة الإعادة بين كل من المرشح، على عتمان بعد حصوله على 48 ألف و714 صوتا ، والمرشحة سناء برغش 46 ألف و 594 صوتا، و معتز النجار على 32 ألف و286 صوتا، وعادل عقدة على 30 ألف و 933 صوتا من أصوات الناخبين.

وجاء فى المركز الخامس عادل حماد الذى حصل على 30 ألف و581 صوتا، وعصام الفقى على 30 ألف و36 صوتا، بينما حصل عبد الباسط الشرقاوى على 26 ألف و258 صوتا ، وأخيرا حصل عبد الرؤف الطنيخى على 23 ألف و295 صوتا . يذكر أن عدد من أدلى بصوته 127 ألف و234 صوتا والأصوات الصحيحة 120 ألف و46 صوتا، والأصوات الباطلة 7 ألاف و188 صوتا.

كانت المحكمة الإدارية العليا، ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج "مبروك زعيتر" ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.