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وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى يجتمعون للتحضير لقمة الرياض

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وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى يجتمعون للتحضير لقمة الرياض وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى يجتمعون للتحضير لقمة الرياض

>عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى مساء الاثنين، اجتماعا تحضيرا للقمة الخليجية التى ستنعقد فى الرياض بعد غد الأربعاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولم تكشف وكالة الأنباء الرسمية ما قام الوزراء ببحثه خلال ترأس وزير الخارجية المغلق والذى عقد برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير بحضور وزراء الخارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والأمين العام للمجلس عبداللطيف الزيانى .

وأكد الجبير فى كلمته التى افتتح بها جلسة الاجتماع الأولى تطلع "أبناء دول المجلس إلى الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى ، المنعقدة بعد غدٍ الأربعاء فى الرياض بوصفها أساساً ولَبِنة فى صرح الإنجازات المباركة، والإسهامات الجليلة، فى مختلف المجالات، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجى المشترك، التى حظيت على مدى عقود باهتمام ورعاية قادة دول ودأبهم على العمل المتواصل والحثيث، تحقيقاً لتطلعات شعوب دول الخليج".

وأعرب الجبير عن أمله أن تسهم نتائج الاجتماع فى نماء دول المجلس، ورخائها، وتكاملها، لتتواصل المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بما يعود بالنفع والخير على دول المجلس وشعوبها.

ومن المقرر أن يرأس الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الـ.36

وتأتى القمة فى ظروف استثنائية معقدة، ومن المقرر أن تبحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسورية إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية.
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