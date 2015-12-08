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مدير أمن الغربية يجتمع بضباط وأفراد مركز كفر الزيات ويؤكد على حسن معاملة المواطنين

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مدير أمن الغربية يجتمع بضباط وأفراد مركز كفر الزيات ويؤكد على حسن معاملة المواطنين مدير أمن الغربية يجتمع بضباط وأفراد مركز كفر الزيات ويؤكد على حسن معاملة المواطنين
عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية ، إجتماعا مع الضباط والأفراد بمركز شرطة كفر الزيات بحضور اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية ، للتأكيد على حسن معاملة المواطينين و توعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقدم مدير الأمن ، الشكر للضباط والأفراد علي الجهد المبذول خلال مرحلة تأمين عملية الانتخابات ، كما أكد عليهم حسن معاملة المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وعدم قبول أى تجاوز وعدم التعنت واحترام حقوق الإنسان.
>اليوم السابع -12 -2015

وناقش مدير الأمن خلال الاجتماع ، الاستعدادات الأمنية لتأمين الكنائس خلال فترة احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365