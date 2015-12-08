مدير أمن الغربية يجتمع بضباط وأفراد مركز كفر الزيات ويؤكد على حسن معاملة المواطنين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية ، إجتماعا مع الضباط والأفراد بمركز شرطة كفر الزيات بحضور اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية ، للتأكيد على حسن معاملة المواطينين و توعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقدم مدير الأمن ، الشكر للضباط والأفراد علي الجهد المبذول خلال مرحلة تأمين عملية الانتخابات ، كما أكد عليهم حسن معاملة المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وعدم قبول أى تجاوز وعدم التعنت واحترام حقوق الإنسان.

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وناقش مدير الأمن خلال الاجتماع ، الاستعدادات الأمنية لتأمين الكنائس خلال فترة احتفالات أعياد الميلاد المجيد.



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